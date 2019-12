No dia 25 de abril deste ano, a Secretaria de Educação de Arcos, por meio da Coordenação da Educação Especial, realizou na Escola Municipal Dorvina Teixeira Arantes, a aula inaugural da 3ª turma do Curso de Libras.

A capacitação foi estendida aos profissionais das Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento e Integração Social.

E a conclusão dos módulos ocorreu conforme o planejado. Na noite dessa terça-feira (17), foram entregues os certificados de conclusão do curso.

Participaram do evento, o prefeito Denilson Teixeira, a secretária de Educação, Sônia de Castro, a Coordenadora da Educação Especial, Téia Marafelli, o vereador Rodrigo Carvalho, e do professor do curso de libras, Sérgio Augusto.