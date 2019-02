Desde o final do mês do mês passado, servidores municipais que prestam serviço no prédio da Prefeitura de Córrego Fundo estão passando por um treinamento.

O objetivo é capacitar os profissionais para atuarem no novo sistema implantado na Prefeitura.

Estão sendo capacitados servidores que atuam na contabilidade, tesouraria, compras e licitação, recursos humanos, tributos e patrimônio, frotas e almoxarifado.