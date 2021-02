A administração municipal de Formiga promoverá capacitação de seus colaboradores em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Na próxima semana serão realizados três workshops de forma online. O conteúdo visa contribuir para a construção do Planejamento Estratégico Municipal 2021-2024, por meio de políticas públicas sustentáveis e com foco em resultado.

No dia 23 o tema será “Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO com foco no social, na cultura e educação”. No dia 24 o tema será “Planejamento Plurianual (PPA) oportunidades para o desenvolvimento social, cultural e educacional”. Já no dia 25 a “Lei Orçamentária Anual – LOA, previsões para os setores social, de cultura e de educação” será o tema do workshop. No dia 07/04 haverá outro workshop e o tema será o “Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) – importância para a efetividade de projetos sociais, culturais e educacionais”.

Os treinamentos serão destinados a colaboradores que atuam na área administrativa e que necessitem aprimorar o conhecimento sobre essas ferramentas. Considerando que será uma capacitação online e destinada a pessoas que atuam nas áreas administrativas, será realizada no local de trabalho de cada colaborador. Não há número máximo de participantes e ainda não se sabe quantas pessoas serão capacitadas, pois o período de inscrição ainda está aberto.