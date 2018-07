O servidor da Prefeitura de Formiga terá o seu salário quitado na próxima sexta-feira (3). Mais uma vez, o pagamento será feito dentro do prazo, ou seja, até o quinto dia útil do mês. Isso comprova a seriedade e o compromisso da Administração Municipal no tratamento aos funcionários do Município, mantendo em dia o salário.

A Prefeitura informa ainda que a Caixa Econômica Federal tem um novo sistema e que o salário deverá ser creditado pela agência na conta dos funcionários ao longo do dia.