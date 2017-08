Da Redação

Após a explosão de terminais de autoatendimento que destruiu boa parte da agência da Caixa Econômica Federal em Formiga, na madrugada dessa terça-feira (1º), a opção de servidores municipais e demais correntistas do banco foi recorrer às casas lotéricas da cidade para fazer saques de salários e de outros valores.

Porém, como o ordenado dos servidores da Prefeitura de Formiga foi liberado nesta quarta-feira (2), em poucas horas, as lotéricas já estavam sem dinheiro para fazer os pagamentos, cujos saques têm o limite máximo de R$1500.

A alternativa encontrada pelos servidores foi ir até a agência da Caixa em Arcos, onde vários carros da Prefeitura de Formiga estão sendo vistos desde as 10h da manhã. A situação chamou a atenção de moradores da cidade vizinha, que estranharam o movimento na agência e principalmente o uso de carros oficiais da Prefeitura de Formiga para transportar servidores.

Em contato com algumas lotéricas de Formiga, a informação é de que apenas com o recebimento de contas e com a realização de depósitos seria possível fazer os pagamentos, e quem não pudesse ir até Arcos, teria mesmo que esperar.