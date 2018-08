A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas divulgou que o Sicoob Credifor adquiriu um novo sistema de controle de margem financeira, o qual consegue identificar a existência de possíveis outros empréstimos que a pessoa tenha feito em outros bancos. Com o novo sistema em funcionamento, o Sicoob Credifor abriu hoje os empréstimos consignados para os servidores da Prefeitura, do Saae e do Previfor, sejam eles efetivos ou contratados.

De acordo com o secretário da pasta, Waltercides Montijo (Waltinho Contador), esse sistema oferece segurança ao banco e a quem quer abrir crédito, já que impede a pessoa de contrair outras dívidas.

Waltinho ressaltou que, para agilizar o tempo do servidor, a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas está disponibilizando o serviço de análise do valor que o funcionário poderá pegar em empréstimo. “Para evitar filas no banco, é só o servidor nos ligar que calcularemos para ele, baseado em seu vencimento mensal, o valor que poderá conseguir em empréstimo no banco.”

O valor máximo do empréstimo é calculado de acordo com o salário do servidor e a prestação não ultrapassa 30% do que ele recebe.