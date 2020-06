O governo de Minas deve pagar, no dia 15 deste mês, o salário integral dos servidores da segurança pública e da saúde. A informação foi dada pelo secretário-geral da Governadoria do Estado, Mateus Simões, durante uma audiência nesta segunda-feira (1º), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Na audiência, Simões disse também que não há perspectiva para o pagamento das outras categorias.

De acordo com o secretário-geral, a pandemia de Covid-19 não só anulou o que o Estado arrecadou a mais nos três primeiros meses de 2020, mas também tem causado uma perda real de arrecadação. “Ficará R$ 3 bilhões abaixo do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada no ano passado”, afirmou.

Mateus Simões informou ainda que há uma sequência de prioridades estabelecidas pelo governador Romeu Zema. Em primeiro lugar vem os recursos para enfrentar o coronavírus, em seguida o pagamento de servidores da saúde e da segurança – que estão na linha de frente do combate à pandemia – e, depois, o pagamento dos outros servidores do Executivo e repasses constitucionais a outros poderes.