A Secretaria Municipal de Saúde na semana passada, um treinamento de primeiros socorros para servidores do Centro Municipal de Atendimento de Especialidades (Cemaes). A iniciativa partiu da coordenadora do setor, Isis Vaz, e contou com a parceria do 6 o Pelotão do Corpo de Bombeiros de Formiga.

Com o tema “Primeiros Socorros: suporte básico de vida”, o minicurso foi ministrado pelo soldado Paulo Guilherme Veloso Cunha, que orientou os participantes sobre as medidas iniciais necessárias para salvar vidas em caso de urgência.

Segundo Isis Vaz, durante o treinamento, foi ensinado a como socorrer vítimas com paradas cardíaca e respiratória, AVC (Acidente Vascular Cerebral), hipoglicemia, hiperglicemia, convulsões e a como se proceder no caso de bebês, crianças ou adultos sofrerem engasgamento por alimento líquido ou sólido.

“Foi de grande importância este treinamento para os servidores, pois há na Secretaria de Saúde um grande fluxo de pessoas. O conteúdo abordado poderá ser utilizado dentro e fora do estabelecimento de Saúde”, ressaltou Isis.