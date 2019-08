O 1º Seminário Municipal de Saúde foi realizado pela Prefeitura de Formiga nessa sexta-feira (30), no Auditório Odete Khouri. Centenas de servidores da Atenção Primária e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família participaram da capacitação.

O evento abordou o tema “Doenças Infecto e Imunopreviníveis”. A cerimônia oficial de abertura contou com a presença do prefeito Eugênio Vilela e do secretário de Saúde, Leandro Pimentel.

Durante todo o dia, os servidores da pasta participarão de palestras, oficinas e debates que, de acordo com a equipe organizadora, tiveram o objetivo de aprimorar as atividades desenvolvidas pelas equipes da pasta.

Por ocasião do 1º Seminário Municipal de Saúde, as Unidades Básicas de Saúde ficaram fechadas nesta sexta-feira.