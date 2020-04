Nesta segunda-feira (27), a administração municipal, por meio da Diretoria de Comunicação, homenageia a equipe da Unidade Básica de Saúde “Diego Souto”, situada no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Estes profissionais de saúde estão empenhados no combate ao novo coronavírus e durante o trabalho diário passam orientações sobre as medidas necessárias para minimizar a transmissão do vírus, como usar máscaras e higienizar corretamente as mãos. Eles são, verdadeiramente, “Heróis da Saúde”.