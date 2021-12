Servidores estaduais de Minas que não abriram conta no novo banco não vão deixar de receber o salário referente a dezembro de 2021. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o valor será depositado pelo banco Itaú em janeiro de 2022. Para isso, foi aberta uma conta salário para esses servidores.

O prazo para abertura havia sido encerrado em 19 e novembro de acordo com a escala estabelecida. Agora, será possível sacar o pagamento em qualquer agência do banco Itaú, independentemente da unidade em que a conta salário foi vinculada. Para isso, é necessário levar documento original de identificação e CPF.

Na ocasião, orienta a Seplag, o servidor deverá regularizar a situação junto ao banco, abrindo uma conta corrente ou fazendo a opção de como quer receber o salário.

Vale lembrar que, antes da data do pagamento, o servidor ainda pode procurar qualquer agência do banco Itaú para providenciar a abertura da conta – corrente ou salário. Basta comparecer a uma agência ou posto de atendimento do banco com um documento de identificação com foto (RG, CNH) e o número do CNPJ do órgão pagador em mãos (clique aqui para conferir)