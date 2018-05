Os servidores do Executivo Estadual vão receber a primeira parcela do salário de abril na próxima sexta-feira (18) – dois dias depois da escala divulgada anteriormente.

O anúncio da nova escala de pagamento foi feito na terça-feira (15) pela Assessoria de Relações Sindicais da Secretaria de Planejamento (Seplag). Um e-mail com a escala foi encaminhado para todos os sindicatos da categoria.

A segunda e terceira parcelas foram mantidas nos dias 25 e 30, respectivamente. Os critérios para o pagamento continuam os mesmos: servidores com salário até R$ 3 mil líquidos recebem integralmente na primeira parcela; salários até R$ 6 mil líquidos serão quitados na segunda parcela e valores acima de R$ 6 mil líquidos recebem o restante na terceira parcela.

A Secretaria da Fazenda confirmou que os servidores da área de segurança – policiais Militar e Civil e agentes penitenciários – e da rede Fhemig receberão a primeira parte do salário nesta quarta-feira.

A Assessoria de Imprensa, no entanto, não soube informar se foram excluídos da folha os 96 mil servidores que, segundo o Tribunal de Contas do Estado (TCE), acumulariam cargos irregularmente no serviço público.

O levantamento realizado pelo TCE que motivou o atraso de dois dias no início do pagamento do salário de abril, já que o governo teve que rodar uma nova folha retirando os nomes apontados pelo TCE.

Ao iniciar uma análise dos dados o governo havia verificado, até a sexta-feira passada, que 13 mil servidores já não estavam mais prestando serviço ao Executivo.