O secretário de Educação e vice-prefeito, Cid Corrêa, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor), Natanael Alves Gonzaga, a vice, Evangelina Vitória Santos, e a diretora Doralice se reuniram nessa quinta-feira (13), quando foi atendida a solicitação feita pelos servidores da pasta a respeito da redução de carga horária dos funcionários do setor administrativo das escolas municipais no período das férias escolares.

Durante a reunião, foram colocadas em pauta duas opções: a diminuição da carga horária e o rodízio entre os servidores. A opção da redução do horário de trabalho venceu por unanimidade. Em agosto, acontecerá uma assembleia para definir se o funcionamento acontecerá no período matutino ou vespertino.

A redução da carga horária ocorrerá no período entre o último dia letivo, no mês de dezembro, e o primeiro dia letivo do ano seguinte, normalmente no mês de fevereiro. Cid ressaltou que a alteração não afetará a prestação de serviços. “O atendimento continuará normalmente, toda a demanda será atendida mesmo em apenas um período. Essa mudança é uma reivindicação antiga dos servidores e foi uma promessa de campanha minha e do prefeito Eugênio Vilela. Nosso objetivo é sempre valorizar o servidor e essa ação é mais uma que atenderá os anseios dos nossos trabalhadores”, explicou.

Natanael elogiou a postura da atual administração de sempre se manter aberta para dialogar com os servidores. “É muito importante a manutenção deste diálogo em benefício do servidor público municipal, até porque esta é uma luta antiga em defesa dos servidores do administrativo da Secretaria de Educação. Parabenizo a atual administração por este ato tão importante”.

Em breve, será elaborado e enviado à Câmara Municipal um projeto de lei regularizando a alteração na carga horária desses servidores durante as férias escolares.