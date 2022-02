Em Assembleia nesta quarta-feira (23), servidores do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) decidiram entrar em greve. A categoria não aceitou a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo do Estado.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas de Minas (Sintder/Sinttop), José Alberto Coutinho, a oferta da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado (Seinfra) foi considerada insuficiente pelos servidores.

“O governo nos ofereceu 10,7% de reajuste e um pequeno aumento na ajuda de custo. Essa proposta não foi concreta porque o governo depende da adesão (da Assembleia Legislativa de Minas Gerais) ao Regime de Recuperação Fiscal, e o pessoal entendeu que isso não vai acontecer”, afirma.

Os servidores do DER-MG pedem reajuste de 27% nos salários e aumento de 55,5% na ajuda de custo.