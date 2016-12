Um grupo de 70 mil funcionários públicos de Minas que fez portabilidade de contas para outros bancos só deve receber a primeira parcela do 13º nesta sexta-feira (23), por causa do horário de expediente bancário para transferências.

O restante do funcionalismo começou a receber o pagamento nessa quinta-feira (22). De acordo com a Secretaria da Fazenda, o depósito foi feito em ordem alfabética e a expectativa era de que, por volta das 19h, todos já tivessem recebido, o que ainda não foi confirmado.

Segundo uma fonte do governo, o dinheiro foi liberado pelo Banco do Brasil no meio da tarde e os depósitos começaram por volta das 17:30h.

Boatos

Desde o início da tarde começaram a circular mensagens em grupos de whatsapp dando conta de que teria havido um erro no cálculo do benefício dos servidores e que, por isso, o depósito do 13º ficaria para depois.

Em uma mensagem creditada ao secretário de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, a informação era que o pagamento seria adiado para o dia 26. Outro dos textos diz que o governo errou ao descontar o Imposto de Renda dos salários e, por isso, o pagamento ficaria para o dia 27.

Segundo a assessoria do governo, os boatos são falsos e as mensagens foram encaminhadas à Delegacia de Crimes Cibernéticos para investigação.

A primeira parcela do 13º contempla todos os cerca de 600 mil servidores com metade do benefício, a um custo de R$ 1,150 bilhão aos cofres públicos. A segunda parte do 13º, para quem ganha até R$ 6 mil, será creditada no dia 24 de janeiro. Nesta data, segundo o governo mineiro, 95% dos servidores terão recebido o pagamento integralmente.

Os remanescentes, com vencimentos superiores a R$ 6 mil, só terão o restante do benefício em 24 de março a um custo de cerca de R$ 200 milhões.