A coordenadora do Procon Regional (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta), Iara Faria, e o assessor jurídico do órgão, Aécio Coutinho, participaram, na semana passada, de eventos promovidos em Belo Horizonte pela Escola Estadual de Defesa do Consumidor (EEDC) do Procon-MG, órgão do Ministério Público Estadual. Eles estiveram presentes em reuniões do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) e do Fórum dos Procons Mineiros e no 18º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor.

De acordo com Iara Faria, os eventos tiveram como objetivos tratar das ações desenvolvidas pelo Senacon e pelo Fórum dos Procons Mineiros; promover o aperfeiçoamento dos servidores que atuam na defesa do consumidor e discutir os reflexos da crise brasileira na proteção e defesa do consumidor. “A participação em cursos, seminários, encontros técnicos e fóruns, promovidos pelo Ministério Público de Minas Gerais, é de suma importância para o aprimoramento dos serviços prestados aos consumidores pelo Procon Regional, além de promover uma padronização dos procedimentos adotados na defesa do consumidor”.