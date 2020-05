A Secretaria Municipal de Saúde é composta por diversos setores e tem inúmeros servidores atuando nas mais variadas atividades.

No entanto, neste período de pandemia do novo coronavírus, todas as equipes estão empenhadas no combate à proliferação da Covid-19 em Formiga.

Nesta terça-feira (12), a Administração Municipal presta uma homenagem, dentro da campanha “Heróis da Saúde”, aos profissionais que atuam no setor administrativo e no departamento jurídico da secretaria.