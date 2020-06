Os servidores públicos que foram beneficiados com a prorrogação do prazo para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano têm somente até esta terça-feira (30) para pagar a taxa. De acordo com o governo, proprietários de 64 mil veículos tiveram mais tempo para quitar o tributo pois não haviam recebido nenhuma parcela do 13º salário de 2019 até 31 de março de 2020.

Foram contemplados servidores das polícias Militar e Civil, ativo ou inativo, pensionista especial, pensionista do Ipsemg e pensionista do IPSM. Com a taxa, o Estado vai arrecadar R$ 64.248.514,80. O servidor que não antecipou o pagamento de nenhuma parcela e optou por efetuar a quitação em cota única do imposto tem desconto de 3%.

Onde pagar

O pagamento do IPVA pode ser feito nos terminais de autoatendimento ou nos guichês dos bancos Bradesco, Mercantil do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além disso, a taxa pode ser quitada casas lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e Sicoob. Basta informar o número do Renavam do veículo.