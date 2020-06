As crises dos últimos tempos têm levado as instituições estatais ao extremo. Nesse contexto, emergem discussões sobre o papel interno das forças armadas brasileiras.

A Constituição, no artigo 142, define estarem as Forças Armadas sob a autoridade do presidente e têm a função de defender a Pátria, garantir os direitos constitucionais, a lei e a ordem.

No dia 12.06, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF, interpretou o artigo 142, quando considerou as Forças Armadas, no exercício de suas funções, não poderem intervir no funcionamento de outros poderes, e é limitada a prerrogativa do Presidente da República de autorizar o seu emprego, por ser exercida mediante atuação colaborativa das instituições, sob controle permanente dos demais poderes.

Na maior democracia atual, Estados Unidos, no dia 11.06, o General Mark Milley, chefe do Estado Maior das Forças Armadas, pediu desculpas por caminhar até a igreja Saint John, ao lado do presidente, por ser essa atitude um erro e passar a impressão de envolvimento das forças armadas com a política doméstica.