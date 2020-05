O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nesta quarta-feira (13), apontou novos casos confirmados de coronavírus em cinco cidades do Centro-Oeste de Minas. Ao todo, foram mais 18 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 na região.

De acordo com o Estado, São Sebastião do Oeste teve mais sete casos positivos, Divinópolis seis, Arcos e Lagoa da Prata mais dois cada e Pará de Minas um caso.

Com 115 confirmações, Divinópolis segue tendo o maior número de casos positivos na região, seguida de Lagoa da Prata, com 22 casos e São Sebastião do Oeste aponta 14 casos positivos da Covid-19.

Há 215 casos confirmados no Centro-Oeste de Minas, 18 casos a mais do que no boletim dessa terça (12). Contudo, há semanas, o boletim apresenta divergências em relação aos casos confirmados.