O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), publicado neste sábado (18), apontou a terceira morte por coronavírus no Centro-Oeste. Desta vez, o óbito foi de uma idosa de 69 anos, natural de Nova Serrana.

De acordo com a Prefeitura de Nova Serrana, a idosa estava internada no Hospital São José e morreu na tarde desta quinta-feira (16). Contudo, o caso constava como suspeito de coronavírus no boletim divulgado pelo município nesta sexta-feira (17).

A região soma três óbitos sendo de um idoso de 78 anos morador de Piumhi, uma médica de Divinópolis, de 46 anos, e uma idosa de 69 anos moradora de Nova Serrana.

O boletim deste sábado também apontou a confirmação de um caso de coronavírus em Formiga. É a primeira vez que a cidade aparece no boletim com caso confirmado que realmente pertence ao município. Por duas vezes seguidas o nome do município veio no boletim mas, os casos eram de pessoas residentes em outras cidades, e que apenas tiveram os exames feitos por um laboratório de Formiga.