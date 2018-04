A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE-MG), promove, na quinta-feira (12), o lançamento do Sistema Estadual de Ouvidorias do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por meio da nova organização das Ouvidorias do SUS de Minas Gerais, cidadãs e cidadãos podem registrar suas manifestações a respeito dos serviços de saúde de maneira mais fácil e com melhor atendimento, ampliando, dessa forma, o alcance das Ouvidorias do SUS em todo o estado.

Durante o lançamento, serão entregues termos de doação dos equipamentos e mobiliários para as 120 unidades instaladas no estado.

O evento será voltado para Ouvidores de Saúde, Secretários Municipais, Conselheiros Municipais, Profissionais de Saúde, autoridades dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria, Ministério Público e demais entidades ligadas à área de saúde.

O lançamento do Sistema Estadual de Ouvidoria do SUS será realizado na Cidade Administrativa, no Auditório Juscelino Kubitschek, às 14h.

IMPRIMIR