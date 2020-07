O SESI MG, além de ser uma das maiores redes de ensino do estado, presente em 25 cidades, é também destaque no ENEM 2019.

Ao todo, 267 Escolas SESI Brasil participaram da prova, sendo 25 delas de Minas Gerais. O resultado do ENEM mostra também que dentre as 100 melhores escolas do estado, 12 são da Rede SESI MG.

O Centro-Oeste de Minas foi destaque com o SESI Itaúna, que conquistou o melhor resultado da cidade, tanto na média das provas objetivas, quanto na Média Prouni.

De acordo com a gerente do SESI Itaúna, Sara Cristina Silva de Souza, o comprometimento e dedicação dos alunos e da equipe escolar foram o diferencial na conquista. “Nossa equipe escolar trabalha com foco na busca por resultados educacionais de excelência, que transformem verdadeiramente a vida e o futuro dos alunos”, afirmou.