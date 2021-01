Por meio do Programa de Educação Básica articulada com a Educação Profissional (EBEP), os alunos podem fazer um curso técnico no Senai enquanto cursam o Ensino Médio no Sesi. Em Divinópolis, o curso técnico oferecido será em Eletrotécnica, em formato EAD. Os alunos inscritos nessa modalidade terão gratuidade nos dois cursos.

O programa destina-se aos alunos que cursarão o 1º ano do Ensino Médio. Estes alunos terão a oportunidade de ter uma formação integral, saindo da escola ainda mais preparados para o mercado de trabalho e para a indústria.

O Ensino Médio tem a duração de três anos, enquanto o curso técnico tem a duração de 22 meses. De acordo com a Pedagoga do Sesi Divinópolis, Cintia Teixeira, o EBEP é uma grande oportunidade para o jovem adquirir uma preparação diferenciada para o Enem e o primeiro emprego. “Ao cursar o Ensino Médio e Curso Técnico concomitante, todos saem ganhando. O jovem, que estará mais preparado para o mercado de trabalho, e a indústria, que poderá contar com novos profissionais formados em uma educação básica e profissionalizante de qualidade”, defendeu.

As pessoas que tiverem interesse do Programa EBEP deverão entrar em contato pelo telefone (WhatsApp): (37) 98825-2411 para receber mais informações do processo seletivo que acontecerá no dia 27 de janeiro, às 9h, na plataforma online indicada no ato da inscrição. O prazo para a inscrição até dia 26 de janeiro de 2021, às 17h.

Fonte: Fiemg