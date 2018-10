A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) abre, nos dias 5 e 6 de novembro, o processo seletivo simplificado para vagas de agente socioeducativo. Ao todo, serão contratados 322 novos agentes para 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) do Estado e ainda haverá cadastro de reserva.

De acordo com a Sesp, o processo seletivo se destina à contratação administrativa excepcional e temporária dos agentes e é composto por quatro fases: análise de currículos; comprovação de idoneidade – investigação social; avaliação psicológica; e curso introdutório. O salário para os selecionados é de R$4.098,45, para uma carga horária de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva. Serão selecionados 298 homens, sendo 29 vagas reservadas para pessoas com deficiência, e 24 mulheres.

Dentre as funções das vagas estão: exercer atividades de vigilância e escolta nos espaços intramuros e extramuros das unidades da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase), zelando pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade; garantir a integridade do patrimônio e a segurança dos servidores em exercício nas unidades de atendimento; assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas; e atuar como orientador no processo de reinserção social do adolescente em conflito com a lei.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line por meio do sistema disponibilizado no site da Sesp. O edital também está disponível no site e traz mais informações sobre os critérios de pontuação. Para se inscrever, os interessados devem ter Ensino Médio completo e, para quem já foi contratado como agente antes, devem ter no mínimo dois anos desde o fim do último contrato.