O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) inaugura, na sexta-feira (6) às 10h, sua nova unidade em Formiga.

A unidade é uma substituição ao antigo prédio localizado no posto Prodoeste, na MG-050. O valor total de investimento é de R$ 14,2 milhões.

A nova estrutura, mais ampla, moderna e eficiente, também está localizada às margens da rodovia e oferecerá novos serviços. Entre eles, estão: o simulador de direção de caminhão, carreta e ônibus, tecnologia de ponta utilizada no aperfeiçoamento de motoristas profissionais, com foco na prevenção de acidentes e na condução eficiente e econômica; atendimentos de psicologia; atendimentos de nutrição; além da ampliação dos serviços de odontologia e fisioterapia que já eram disponibilizados na antiga unidade. A capacidade é de 53 mil atendimentos ao ano para os trabalhadores do transporte, seus familiares e a comunidade.

O presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e dos Conselhos Nacionais do Sest e do Senat, Vander Costa, explica que, com a inauguração da unidade, o Sest/Senat reforça seu compromisso de transformar a realidade do transporte brasileiro em todo o país. “A nova unidade permite ampliar a eficiência de empresas de transporte que atuam no centro-oeste de Minas Gerais. Temos a convicção de que a capacitação profissional aliada à qualidade de vida, oferecida pelos nossos serviços de saúde, é capaz disso. Queremos continuar induzindo o desenvolvimento regional e contribuindo para aprimoramento do setor e dos trabalhadores do transporte da região”, afirma.