O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) realiza, de 8 a 12 deste mês, uma ação de abrangência nacional para oferecer testes gratuitos de Covid-19 aos caminhoneiros autônomos, motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros.

Serão disponibilizados 30 mil testes em terminais de cargas e de passageiros, postos de combustíveis, pontos de parada em rodovias e em unidades operacionais do Sest/Senat. Durante as abordagens, os profissionais também receberão orientações de prevenção da doença e de higienização das mãos e dos veículos, além de máscaras de tecido reutilizáveis.

“Nosso objetivo é contribuir com dados importantes e estratégicos para empresas, transportadores autônomos, trabalhadores do setor, governo e sociedade sobre a disseminação do vírus no setor de transporte. Desde o início da crise, o Sistema CNT tem trabalhado para reduzir os impactos na produtividade das empresas e na saúde dos trabalhadores do setor. Além disso, a iniciativa do Sest/Senat é também uma forma de contribuir com as políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo federal e governos estaduais no controle da pandemia no país”, afirma o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do Sest e do Senat, Vander Costa.

Os testes rápidos que serão realizados levam em consideração a quantidade de anticorpos (IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra o vírus SARS-COV-2, que provoca a covid-19. No caso de resultado positivo, eles serão orientados a buscar atendimento em centros de saúde e sobre o correto isolamento social durante o período de recuperação.