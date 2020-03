Devido à crise pela qual passa o país, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a VLI Multimodal e a Prefeitura de Formiga comunicam que sete das dez passagens de nível existentes em Formiga, no momento, estão sem a presença dos profissionais que atuam nas guaritas no turno da noite.

O motivo da ausência dos servidores dá-se pelo fato de eles estarem no considerado grupo de risco de contaminação da Covid-19. Desta maneira, é necessário que a população formiguense tenha extremo cuidado ao cruzar as passagens, das 22h às 6h.

É preciso que os motoristas diminuam a velocidade, parem e escutem, antes de avançar. Somente as passagens nas regiões da avenida Geraldo Almeida (Praça da Bomba e Praia Popular) e na rua General Carneiro (divisa com a Avenida Abílio Machado), que são consideradas tecnicamente pela VLI as mais perigosas, terão a presença dos profissionais durante a noite.

Na manhã desta quarta-feira (25) servidores da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito iniciaram a instalação de faixas de orientação nas proximidades das passagens de nível.