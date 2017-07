Uma tragédia tirou a vida de sete pessoas no fim da tarde desse domingo (16) após uma batida violenta envolvendo três veículos na BR-116 em Itambacuri, no Vale do Mucuri.

Das oito pessoas que estavam em uma moto, uma carreta e um carro, apenas o motorista do veículo pesado sobreviveu. Dois ocupantes da motocicleta e os cinco que estavam no carro de passeio morreram, após os dois veículos menores baterem de frente com o caminhão.

Segundo a versão do condutor da carreta que estava carregada com polietileno, ele seguia em direção a Governador Valadares quando foi surpreendido pela moto desgovernada no sentido contrário da BR-116 na contramão de direção.

Ainda segundo o motorista ele teria tentado evitar a batida, mas não conseguiu e ainda acertou uma Parati que também seguia no sentido contrário. Uma das hipóteses levantadas pelo próprio motorista do caminhão para a batida é um possível deslocamento de ar que pode ter desequilibrado a moto no momento em que ela cruzou com um caminhão baú, pouco antes.

A moto, cujos dois ocupantes seriam de Itambacuri, ficou completamente destruída e pegou fogo após a batida. Já os ocupantes da Parati seriam de Nanuque, também no Vale do Mucuri. Até o momento já estão confirmados os nomes de três pessoas que morreram: Ana Maria Lopes Costa, de 27 anos, Herick Amorim Medina, de 20, e Cleber Pereira Cardoso, de 37.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni. O motorista do caminhão teve ferimentos leves nas mãos, passou pelo teste do bafômetro e não havia ingerido bebidas alcoólicas.