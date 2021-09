Setembro se despede do Centro-Oeste de Minas com elevação nas temperaturas. Os termômetros devem variar entre 15°C e 34°C e a umidade do ar esperada é de 25% a 75%.

No momento, a região se recupera da passagem de uma frente fria — uma instabilidade registrada durante o final de semana.

Conforme o coordenador do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Luiz Antônio de Oliveira, os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o anticiclone que atuava no continente e bloqueava a formação de nuvens de chuva, desloca-se para o oceano.

Ainda assim, segundo o Instituto, as pancadas de chuvas podem ser registradas nesta segunda-feira (27), mas ao longo da semana, uma massa de ar seco deve predominar e inibir a precipitação.