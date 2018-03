O Setor de Controle de Endemias, da Secretaria de Saúde de Formiga, realizou em uma semana 3.854 visitas a residências, em uma ação de combate à dengue no município.

Entre os dias 18 e 24 de fevereiro, os agentes percorreram casas, conferindo se havia possíveis criadouros do Aedes aegypti; participaram de uma exposição da dengue na Oficina do Lazer, no Cidade Nova, e promoveram uma dinâmica usando balões com alunos da Escola Municipal Florêncio Rodrigues Nunes, em Pontevila.

Do total de visitas, 1.215 residências se encontravam fechadas e, na mesma semana, foram notificados três casos suspeitos de dengue em Formiga.

De janeiro deste ano até o momento, Formiga teve 19 casos notificados prováveis por dengue. Desses, cinco com resultados negativos. Não foram registrados na cidade casos suspeitos ou confirmados de zika e chikungunya.