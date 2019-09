O Setor de Políticas Rurais da Prefeitura de Formiga realizará no dia 18 deste mês uma reunião com produtores cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O encontro ocorrerá às 15h, na “Uaitec Formiga’, que está situada à rua São Luiz, 327, no bairro São Luiz (próximo ao IFMG).

Na ocasião, serão assinados os termos de compromisso, indispensáveis para a participação no programa.

Na quinta-feira passada (5), o Ministério da Cidadania aprovou o PAA apresentado pelo município de Formiga. O valor liberado na proposta foi de R$ 290 mil e beneficiará 103 produtores familiares que se cadastraram junto ao Setor de Políticas Rurais do município.

Logo que os produtores assinarem o termo de compromisso, o município iniciará o desenvolvimento do programa.