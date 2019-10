O Brasil deve receber R$1,1 trilhão em investimentos do setor privado entre 2019 e 2022, com aplicação direta de 19 segmentos da economia. O estudo foi feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com base em levantamentos feitos até setembro. O montante é 2,7% superior ao apurado pelo banco no ano passado, que considerava o quadriênio 2018/2021. A maior parte dos investimentos que chegam ao país vem de grandes grupos internacionais, com destaque para os chineses, que aportarão R$ 141,2 bilhões na economia brasileira no período. O maior deles será feito pela State Grid, especializada em fornecimento de energia elétrica.

A reportagem de O Tempo rastreou pelo menos R$766 bilhões desses investimentos no país, alguns deles indo até 2024. Parte desses aportes já está em curso, como o da Fiat em Betim, que somam R$8,5 bilhões. Em Minas, nos próximos quatro anos, pelo menos R$ 10,2 bilhões estão confirmados. Nesta quarta-feira (9), por exemplo, a RHI Magnesita anunciou que irá investir, até o fim de 2019, R$257 milhões para ampliar suas atividades na unidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A Mercedes-Benz, que investirá R$ 2,4 bilhões até 2022, também traz parte dos recursos para o Estado. Uma quantia não especificada será investida na modernização da fábrica da montadora em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata. Além disso, 58% desse valor será usado para o desenvolvimento do primeiro caminhão digital do Brasil, chamado Actros, que deve ser comercializado a partir de 2020 no país.