Na próxima sexta-feira (6) Formiga receberá uma edição de seresta. O “Sexta em Seresta” ocorrerá na praça São Vicente Férrer a partir das 20h.

O chorinho e outros ritmos tradicionais serão apresentados pelo “Clube do Choro”, grupo belo-horizontino que já se apresentou em Formiga em outras edições do evento. O grupo incentiva a produção musical por meio das atividades com instrumentistas, intérpretes e compositores que mantêm viva a tradição das raízes da música popular brasileira.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a expectativa é de que os formiguenses prestigiem o evento que contará ainda com apresentações de clássicos do cancioneiro nacional.