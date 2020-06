Um novo pedido de impeachment contra o prefeito de Divinópolis, Galileu Machado (MDB), será lido e terá votada a admissibilidade na sessão ordinária da Câmara nesta quarta-feira (17). A denúncia político-administrativa protocolada pelo vereador Edsom Sousa (Cidadania) é a sexta contra Galileu nesta legislatura.

Segundo o documento protocolado pelo parlamentar, o prefeito descumpriu os critérios para concessão do benefício fiscal e social de cota básica do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). De acordo com o portal G1, a Prefeitura que disse não ter conhecimento oficial da denúncia.

Documento

A lei complementar municipal, que dispõe sobre benefício, prevê que o contribuinte seja carente, com renda de até dois salários mínimos e ter um único imóvel.

De acordo com o vereador, no entanto, o proprietário de um lote na região central da cidade recebeu o benefício em 2019 e pagou o imposto no valor de R$ 19,22. O parlamentar afirmou ainda que o dono do lote, segundo levantamento em Cartórios, tem outros nove imóveis em Divinópolis.