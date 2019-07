O shopping VillageMall, na Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, passará a ser totalmente abastecido com energia elétrica vinda de um parque solar fotovoltaico instalado no Norte de Minas.

A informação é da Multiplan, que administra 19 shoppings no país que somam faturamento anual de R$ 15,5 bilhões entre seus lojistas.

Construído pela EDP, o parque solar possibilitará uma economia de mais de 40% na conta de luz, o correspondente a cerca de R$ 5,5 milhões ao ano. A construção do sistema evitará a emissão de 227.655 toneladas de gás carbônico no meio ambiente ao longo de 25 anos de operação, o que corresponde ao plantio de mais de 418 mil árvores.