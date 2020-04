O Sicoob Credifor, ciente das dificuldades enfrentadas pela população em decorrência da Covid-19, está se solidarizando com as comunidades onde atua e, como apoio, montou cestas básicas que serão destinadas para famílias carentes.

Em Formiga, a ação contou com a parceria da MRA e os Supermercados Chapadão, Kit Sacolão e 0800, valorizando o comércio local. Os funcionários da cooperativa também colaboraram para adquirir mais cestas, beneficiando um número maior de famílias.

Nos meses de abril e maio, serão doadas 565 cestas que contemplam outros itens, não contidos numa cesta básica tradicional, como forma de apoiar ainda mais as famílias beneficiadas.

As cestas serão entregues as famílias por meio dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras)

De acordo com o coordenador do Banco de Alimentos, Anuar Teodoro Alves, atualmente em Formiga há 800 famílias carentes cadastradas nos Cras. Mas, com a atual crise esse número deve aumentar bastante.

É importante ressaltar a necessidade de centralizar as doações no Banco de Alimentos (localizado à rua Nossa Senhora da Abadia, 574 – Fundos, bairro: Água Vermelha), pois o órgão encaminha as doações aos Cras, que faz o acompanhamento das famílias e aquelas que se encontram numa lista à espera do benefício.

O Sicoob Credifor destaca que “o cooperativismo é a chave para o desenvolvimento da sociedade de forma igualitária e exponencial. Desejamos que esse gesto seja para essas famílias sinônimo de renovação e esperança de que haverá um amanhã próspero.

Em tempos difíceis, o Sicoob Credifor coopera com você, conte com condições especiais para superar os desafios e continuar realizando os seus sonhos”.

Fonte: Sicoob Credifor

Foto: divulgação Sicoob Credifor