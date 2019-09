Modernidade, praticidade e aconchego dão o tom na nova agência do Sicoob Credifor, inaugurada nessa terça-feira (17), no Shopping Del Rey, em Belo Horizonte. Além do atendimento estendido fora do horário comercial (de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h; aos sábados, das 10h às 14h; e autoatendimento das 10h às 14h, nos domingos e feriados), o local oferece um espaço para coworking, aberto, inclusive, para quem não é cooperado do Sicoob.

Assinado pela arquiteta Fernanda Villefort, o projeto faz uma releitura mais moderna do modelo de cooperativas de crédito, atendendo às demandas de um público que, por conta da correria do dia a dia, busca soluções que atendam às suas necessidades atuais.

Foto: Sicoob Credifor/ Divulgação

A nova agência conta com uma equipe de gerentes e atendimentos e oferece todos os produtos e serviços Sicoob. As transações financeiras são feitas exclusivamente via terminais de autoatendimento e, para facilitar o acesso, não há portas giratórias. A agência-conceito reúne o que há de mais moderno em estrutura de agências bancárias e de cooperativas de crédito.



O presidente do Conselho de Administração, Júlio César de Andrade, explica que a expansão para Belo Horizonte foi estratégica, pensando no aumento da carteira de clientes e nos resultados, além de estar a poucos metros da sede do Sicoob Central Crediminas. “Estamos extremamente felizes com a conquista de expansão para capital mineira, com uma agência estrategicamente localizada, visual moderno e atendimento diferenciado”.

Foto: Sicoob Credifor/ Divulgação

