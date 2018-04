O Sicoob Credifor, em parceria com a Clinicom, realizou nesta sexta-feira (13) as primeiras consultas do projeto social “Sicoob Credifor de Olho no Futuro”. Ao longo do dia serão atendidas 30 crianças, previamente insicadas pelas escolas municipais de Formiga.

Estiveram presentes na clínica, membros da administração do Sicoob Credifor e o proprietário da Clinicom, Cid Corrêa, além das crianças beneficiadas pelo projeto e seus familiares.

O projeto tem como finalidade atender, até junho, 90 crianças carentes da pré-escola e ensino fundamental, que apresentam alguma dificuldade de aprendizado devido a problemas oftalmológicos. Serão oferecidas, gratuitamente, consultas especializadas e os óculos para os beneficiados que forem diagnosticados com algum problema de visão.