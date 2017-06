A concessionária AB Nascentes das Gerais realizou nesta segunda-feira (12) um simulado de acidente com produtos perigosos na marginal oeste da MG-050, altura do km 129, em Divinópolis.

O treinamento foi uma simulação de atendimento a uma colisão entre um caminhão, carregado com combustível, e um veículo de passeio, com vítima e vazamento do produto. No evento, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária acionou o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar Rodoviária e o Samu.

O objetivo do treinamento é aperfeiçoar as técnicas das equipes envolvidas, para que em uma situação real elas consigam trabalhar em sincronia, minimizando os riscos de um acidente com produto perigoso e danos ao meio ambiente.

O simulado está dentro do Plano de Segurança Rodoviária (PSR) que a AB Nascentes das Gerais elabora anualmente. De acordo com a concessionária, este estudo é feito por profissionais especializados, que promovem treinamentos e melhorias em eventuais pontos críticos de acidentes.