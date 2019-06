A concessionária AB Nascentes das Gerais realizou nessa sexta-feira (7), mais um simulado de acidente com produtos perigosos na marginal oeste da MG-050, altura do km 129, região de Divinópolis.

O objetivo do treinamento é aperfeiçoar as técnicas das equipes envolvidas, para que em uma situação real elas consigam trabalhar em sincronia. O cenário montado simulou as características de um acidente real, na qual foram testados procedimentos e equipamentos, minimizando os riscos de um acidente com produto perigoso, vítimas e danos ao meio ambiente. Durante a simulação, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária acionou o Corpo de Bombeiros Militar, as Polícias Militar Rodoviária e do Meio Ambiente.

De acordo como gerente de Operações da AB Nascentes das Gerais, Marcelo Aguiar, o simulado de acidente com produto perigoso é importante para promover ainda mais a integração entre a concessionária, as Polícias Militar Rodoviária e Ambiental e o Corpo de Bombeiros. “Exercícios desta natureza, demonstram a importância do aprimoramento do trabalho entre as equipes envolvidas, o que reflete em melhorias de serviço para os usuários da MG-050”, pontua.