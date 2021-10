O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Sinditanque-MG) afirma que “transportadores de combustíveis e derivados de petróleo” no Estado suspenderam suas atividades à zero nesta quinta-feira (21). A entidade, que representa as maiores empresas do ramo e não os caminhoneiros independentes, alega que “todas as transportadoras estão paradas” e informa que 800 caminhões estão fora de serviço devido à paralisação. Não há previsão para retomada das atividades.

Parte dos tanqueiros estão concentrados na portaria da BR Distribuidora, próximo à Refinaria Gabriel Passos (Regap), além de haver movimentação menor em outras distribuidoras em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há indicativo de bloqueio de rodovias.

“Em protesto contra o ICMS dos combustíveis em Minas e os altos custos dos combustíveis praticados pela Petrobras, dois caixões, simbolizando a ‘morte do frete’, foram colocados na entrada da BR Distribuidora. O movimento também está sendo realizado no Rio de Janeiro e Espírito Santo”, divulga o Sinditanque-Mg. A O TEMPO, a entidade diz que a manifestação deve ocorrer, posteriormente, em São Paulo, ainda nesta quinta-feira.

Em resposta ao movimento, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) emitiu uma nota em que avaliou que “se o movimento durar mais do que 24 horas”, é possível que “haja desabastecimento em postos” com estoques mais baixos no Estado.