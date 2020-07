O Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis (Sincomércio) apresentou uma proposta para a Prefeitura sobre o horário de funcionamento do comércio na cidade.

Por causa da pandemia da Covid-19, as lojas estão funcionando das 10h às 16h. A sugestão é que os estabelecimentos funcionem das 8h às 16h. A assessoria de comunicação do Executivo informou que a proposta será discutida durante a reunião do Comitê de Enfrentamento nesta terça-feira (28).

De acordo com o G1, nessa segunda-feira (27), o presidente do SinComércio Gilson Amaral, falou sobre a proposta apresentada à Prefeitura e ao Comitê de Enfrentamento a Covid-19, que consistem em estender o horário de funcionamento atual em duas horas.

Conforme Amaral, o horário de funcionamento do comércio ainda não é o ideal para o setor. No entanto, por conta da pandemia, a proposta irá possibilitar que o comércio tenha mais condições para se recuperar financeiramente.

“Essa proposta se torna ideal em que estamos vivendo esse momento atípico. A gente sabe que nós não conseguimos agradar a todos e por questões de aglomeração de pessoas no trânsito, principalmente, no transporte público, não conseguimos a princípio estender esse horário para além das 16h”, explicou.

A proposta segundo o Sincomércio foi protocolada na Prefeitura na última sexta-feira (24). “Dentro da proposta apresentada, solicitamos também o retorno do autosserviço nos setores de padaria. Tendo em vista que os restaurantes já tiveram essa situação liberada, tomando todos os cuidados com uso de luvas, máscaras, além de outros itens de higiene”, concluiu Amaral.

Boletim Covid

O informe da Prefeitura de Divinópolis sobre casos de Covid-19 divulgado nessa segunda, apontou que o município chegou a 593 registros positivos da doença. Neste boletim não foi registrado novos óbitos em decorrência do novo coronavírus.

No entanto, a Prefeitura informou que duas novas mortes pela doença ocorreram nesta segunda e serão divulgadas no boletim desta terça. Desde o início da publicação dos boletins, 519 pessoas se recuperaram da Covid-19 na cidade. No boletim anterior, de sexta-feira, o município havia divulgado que o número de curados era 506.

Entenda o caso

Desde o início da pandemia, em março, o comércio em Divinópolis está com horário restrito de funcionamento. A princípio, somente serviços essenciais foram autorizados a funcionar. No entanto, em abril a Prefeitura deliberou a volta de alguns outros setores comerciais.

Na ocasião, foram liberadas lojas de vestuário, calçados e acessórios. Clínicas de estérica e salões de beleza também desde que adotadas as medidas de segurança. No dia 18 de maio, as atividades no comércio foram autorizadas a funcionarem entre 10h e 20h e o uso de máscara passou a ser obrigatório na cidade.

O mesmo decreto previa ainda que os atendimentos em academias de ginásticas deveriam ser feitos, exclusivamente, entre 6h e 22h. Contudo, esse escalonamento de funcionamento do comércio durou até junho. Ainda o mês de junho, a Prefeitura permitiu que os bares e restaurantes que até então estavam proibidos de funcionar, também retomasse as atividades. O funcionamento foi estabelecido através do decreto 13.821.

O documento determina que restaurantes estão autorizados a funcionar de domingo a sábado, das 8h às 15h. Já as pizzarias, hamburguerias, lanchonetes e afins podem funcionar das 18h às 23h, no mesmo período.

Fonte: G1