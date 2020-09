O Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori-MG) realizou na segunda-feira (14), a eleição para a diretoria que ficará à frente da organização no mandato 2020/2024. O presidente reeleito é Rodrigo Silva Fernandes, do jornal Gazeta de Varginha, que inicia sua nova gestão a partir de 1º de outubro.

“O trabalho do Sindijori vai ser de continuidade. Nós tivemos grandes conquistas nesse último mandato. Nossa base está 100% digitalizada e aumentamos o número de associados e receita do sindicato. É um trabalho conjunto, que tem fortalecido o setor. Agradeço ao presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, e equipe. A Federação é uma grande parceira nossa nesse trabalho. Fizemos muitas coisas, mas ainda temos muito a fazer”, agradece o presidente reeleito.

O proprietário e editor do portal Últimas Notícias/ jornal Nova Imprensa, Paulo Roberto Coelho da Rocha foi reeleito para o cargo de delegado junto à Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).

Conheça a Diretoria

Presidente: Rodrigo Silva Fernandes

Vice-presidente: Carlos Antônio Alonso Parreira

Diretor Administrativo: Nelson de Paula Duarte

Diretor Financeiro: Sérgio Ferreira Avelar