Da Redação

Para agilizar o atendimento ao cidadão, a agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Formiga recebeu nesta semana diversas melhorias.

As mudanças ocorreram no quadro de funcionários que passou de três para seis profissionais e no sistema de agendamento.

No início desta gestão, o agendamento era realizado com intervalo médio de 30 dias e a unidade do Sine dispunha de apenas um coordenador e dois atendentes. A estrutura do órgão agora é composta por um funcionário na coordenação, dois nos processos de triagem e três no atendimento, além de uma estagiária. Já o atendimento será feito pelo Sistema de Senhas para Atendimento (SSA) que deverá permitir uma melhor organização do atendimento que passa a ser em tempo real.

Foram disponibilizados ainda, um bebedouro e uma cafeteira para os cidadãos, além de uniformes para os servidores. Para o prefeito Eugênio Vilela, “por mais singulares que possam parecer as melhorias obtidas e aplicadas, elas fazem parte da proposta de sempre atender bem o cidadão formiguense. Em breve, novos serviços serão disponibilizados pelo setor”.

O Sine que é coordenado por Glorilza Miranda realizou, somente neste ano, mais de 4.500 atendimentos diversos.

O órgão atende na rua Professor Joaquim Rodarte, 168, no Centro, de 8h às 17h, sem intervalo e pelo telefone 3322-4222.