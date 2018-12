O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Arcos informou que, a partir do dia 2 de janeiro, o atendimento no posto da cidade será reduzido. Segundo o coordenador da unidade, Euler Romano, a medida é necessária devido à redução temporária de funcionários. A expectativa é de que o quadro de funcionários volte ao normal no início de fevereiro.

O coordenador informou ao G1 que, dos quatro funcionários que atendem na unidade, dois vão atuar a partir de janeiro com o auxílio de dois estagiários. Desta forma, o serviço ficará defasado, segundo ele.

De acordo com Euler Romano, o contrato de um dos colaboradores selecionado por meio de processo seletivo se encerra em janeiro e outro entra em férias. Ele afirmou ainda que aguarda a publicação de um Concurso Público para contratação de um funcionário destinado ao Sine.

“Outro fator que contribui com a redução do número de atendentes é a redução de gastos e a atual recessão que as prefeituras de Minas Gerais passam, devido aos atrasos de repasse do Estado”, reforçou.

Em média, 60 pessoas utilizam os serviços do Sine Arcos diariamente, segundo Euler. O coordenador disse que, na medida do possível, não haverá alteração na forma do atendimento.

“O comunicado que fizemos foi com o objetivo de informar e pedir a compreensão no caso de a pessoa chegar e não ser atendido no mesmo dia. Principalmente moradores de outras cidades como Iguatama, Bambuí, Pains, Formiga, Córrego Fundo, Piumhi, Bom Despacho e Lagoa da Prata que é comum buscarem os serviços oferecidos pela unidade do Sine em Arcos”, concluiu.qqqqq