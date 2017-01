O Sistema Nacional do Emprego (Sine de Formiga) está auxiliando na seleção de candidatos para trabalhar em um novo supermercado que abrirá na cidade. Serão oferecidas 137 vagas.

O interessado em concorrer a uma vaga deve comparecer até sexta-feira (27) ao Sine, à rua Professor Joaquim Rodarte, 168, Centro, munido com Carteira de Trabalho e currículo. No local, será feito um cadastro do candidato e ele receberá uma senha que definirá a ordem das entrevistas.

As entrevistas serão realizadas nos dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com o Sine pelo telefone (37) 3322-4222 e pelo email: sine.formiga@social.mg.gov.br.

Confira as vagas:

Operador(a) de Caixa – 30 Vagas

Salário: R$969 + ticket alimentação de R$7 por dia + quebra de caixa de R$77

Escolaridade: 2º grau completo, noções básicas de informática

Experiência: 6 meses na área

Exigência: maior de 18 anos

Repositor(a) de Mercadorias – 30 Vagas

Salário: R$969 + ticket alimentação de R$7 por dia.

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: não exigida

Exigência: maior de 18 anos

Atendente de Frios – 10 Vagas

Salário: R$969 + ticket alimentação de R$7 por dia.

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: não exigida

Exigência: maior de 20 anos

Auxiliar de Padaria – 8 Vagas

Salário: R$969 + ticket alimentação de R$7 por dia.

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: não exigida

Exigência: maior de 20 anos

Auxiliar/ Balconista de Açougue – 15 Vagas

Salário: R$969 + ticket alimentação de R$7 por dia

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: na área de cortes e conhecimento de carnes

Exigência: maior de 20 anos

Fiscal de Loja – 10 Vagas

Salário: R$1.182 + ticket alimentação de R$7 por dia.

Escolaridade: 2º grau completo

Experiência: experiência na área, curso de vigilante A ou B

Exigência: maior de 23 anos

Limpeza/Faxina – 5 Vagas

Salário: R$939 + ticket alimentação de R$7 por dia

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: não exigida

Exigência: maior de 18 anos

Vigia – 2 Vagas

Salário: R$939 + ticket alimentação de R$7 por dia + adicional noturno de 20% do salário mínimo.

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: experiência na área, curso de vigilante A ou B

Exigência: maior de 40 anos

Embalador(a) – 10 Vagas

Salário: R$939 + ticket alimentação de R$7 por dia

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: não exigida

Exigência: maior de 17 anos

Orientador de Estacionamento – 5 Vagas

Salário: R$939 + ticket alimentação de R$7 por dia

Escolaridade: alfabetizado

Experiência: não exigida

Exigência: maior de 30 anos

Liderança/Administrativo (Tesoureira, CPD e Frente de Caixa) – 10 Vagas

Salário: R$1,100 + ticket alimentação de R$7 por dia

Escolaridade: 2º grau completo

Experiência: noções básicas de informática, experiência na área administrativa e/ou comercial

Exigência: maior de 20 anos

Gerente de Supermercado – 2 Vagas

Salário: a negociar + ticket alimentação de R$7 por dia.

Escolaridade: 2º grau completo

Experiência: noções básicas de informática, experiência na área administrativa e/ou comercial

Exigência: maior de 30 anos