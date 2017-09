Da Redação

A agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Formiga divulgou na tarde desta segunda-feira (11), novas vagas de emprego. Ao todo, estão abertas 12 oportunidades de trabalho para dois cargos:

Supervisor Comercial (4 vagas)

Salário: R$1455

Experiência: Não exigida

Escolaridade: Superior Completo

Horário de Trabalho: Horário Comercial

Local de Trabalho: Centro

Vendedor de Loja (8 vagas)

Salário: R$937

Experiência: Não exigida

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Horário de Trabalho: Horário Comercial

Local de Trabalho: Centro

As entrevistas para as vagas serão na quarta-feira (13) a partir das 09h no Sine. As cartas de encaminhamento já poderão ser retiradas, também, no Sine em Formiga que fica à rua Professor Joaquim Rodarte, 168, Centro. Telefone de contato é o (37) 3322-4222.