Da Redação

A agência de Formiga do Sine divulgou na tarde desta segunda-feira (15), as oportunidades de emprego disponibilizadas no município.

Os interessados devem procurar a agencia do Sine, localizada no Terminal Rodoviário, portando documentos pessoais e Carteira de Trabalho.

O horário de funcionamento do órgão é de segunda a sexta de 08h às 12h de 13h30 às 17h