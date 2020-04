A agência formiguense do Sistema Nacional de Empregos (Sine) informa à população que o benefício “Seguro-desemprego” pode ser solicitado pela internet, não sendo necessário o cidadão sair de casa neste período de distanciamento social.

Para dar entrada na solicitação é necessário acessar o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e seguir o “passo a passo”.

As pessoas que não têm acesso à internet poderão solicitar o benefício diretamente no Sine. No entanto, é preciso agendar o atendimento por meio do (37) 3322-4222.

No momento do atendimento é importante que o cidadão use máscara, higienize as mãos com álcool em gel e mantenha distância das demais pessoas. O Sine está localizado no Terminal Rodoviário e o expediente é das 8h às 12 horas e das 13h30 às 17h30.